Susana Giménez, envuelta en críticas por cómo llevó la entrevista a Mariana Nannis

"A raíz de la entrevista de anoche (por el domingo último) recibí muchos mensajes. Chicas, reitero lo que ya dije muchas veces: Ninguna mujer, bajo ninguna circunstancia, debe soportar malos tratos, mucho menos golpes. Al primer síntoma de violencia cortá esa relación, un hombre agresivo no cambia. #144", escribió Susana Giménez en las redes sociales a raíz de su papel en la conducción del ciclo frente a una desbordada Mariana Nannis.



Una de las figuras que salió a cuestionar a Susana fue Moria Casán, afirmando que “en realidad no fue una entrevista, porque la señora que conduce el programa no le hizo ni media pregunta, fue un monólogo de ella. Preguntó tres o cuatro veces y mirando un papel, o sea, ¿qué entrevista hacés, mamita? Si la agarraba yo creo que están los dos juntos con la novia enfiestándose. Y si la agarraba la Legrand, no la dejaba decir nada o muy poco, porque la iba a cortar", afirmó La One.

Y con su conocido vocabulario propio, Moria agregó que el "monólogo" de la esposa de Claudio Paul Caniggia fue "una terapia colónica". Lo que según la conductora de Incorrectas es "la forma chic de decir: 'hacete un enema y largá toda la merd que tenés adentro'. Estaba intoxicada de tanta merd, entonces largó y largó".

La presencia de Mariana Nannis en el living de Susasa fue el acontecimiento televisivo del fin de semana en Argentina. El rating subió hasta los 15 puntos: fue uno de los programas más vistos, y casi duplicó a Periodismo Para Todos (El Trece) con 8 puntos.

Pero no todo son números. Junto al éxito de audiencia llegaron las críticas a la diva, por la conducción de un tema tan sensible para la sociedad toda, con bastante liviandad. Susana quedó en jaque y sin saber cómo preguntar. En verdad fue un monólogo de Nannis con frases sueltas de Susana, como: "me dejás de cama".



Ante la avalancha de críticas a la diva en las redes, Susana Giménez se expresó a través de su cuenta de Twitter, compartiendo una reflexión sobre la violencia de género: "Un hombre agresivo no cambia".

Más allá de eso, en estos días trascendieron entretelones de la negociación que hubo detrás para que Mariana Nannis se sentara en el living de Susana, donde sabían de la repercusión mediática que el asunto iba a tener. En Intrusos (América) se dijo que la producción habría pagado un "cachet de cinco mil dólares a Nannis, los pasajes del viaje de Marbella a Argentina y la estadía en un hotel de lujo del barrio de Recoleta. En este monto estaría incluido el pago de una deuda de Nannis con ese hotel".

La producción de la conductora se llamó a silencio, ya que siempre se defienden diciendo que nunca pagan a los invitados. El nombre de Mariana Nannis se barajaba en las producciones de otros envíos, pero habrían desistido al escuchar el cachet. También se comentó que la invitación se había cursado antes, pero el abogado Fernando Burlando habría jugado con la posibilidad de impedir judicialmente su presencia con una medida cautelar para abortar la jugada de la ex mujer de Caniggia.



El tema de la violencia de género ha saltado más de una vez en el programa de Susana. Este año, Vicky Xipolitakis contó los problemas que había tenido al respecto, en otro programa que también había medido muy bien, con un pico de rating de casi 16 puntos, que duplicó a Jorge Lanata. La producción de Su sigue apostando fuerte, y este año ha acaparado varias veces la audiencia, por ejemplo en el programa que contó con la presencia del elenco de Monzón.