Susana Giménez aseguró que va a seguir en Punta del Este: “No voy a vivir en Argenzuela”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El miércoles, en diálogo con Radio Rivadavia, Susana Giménez aseguró que planea seguir viviendo en Punta del Este por un tiempo. La diva de la televisión argentina, que está radicada en Uruguay desde mediados del año pasado, también se refirió a las distintas restricciones que anunció el gobierno argentino durante los últimos días para controlar la segunda ola de COVID-19. “Se han tomado medidas muy raras, no entiendo por qué suspenden las clases”, dijo.



Y habló sobre las tensiones que hay entre el gobierno y la municipalidad bonaerense por la presencialidad escolar: “Es como pelearse cuando se está hundiendo el Titanic y agarrarse a trompadas en la borda. No puede ser, es ridículo. Creo que las clases hay que darlas”.



Luego, tras ser consultada por su regreso a Argentina, la conductora lanzó: “Si esto tiene algún arreglo volvería al país, lo que no quiero es Argenzuela. No voy a vivir en Argenzuela, definitivamente. Sé lo que significa eso, trabajé mucho en Venezuela, lo veo ahora y se me caen las lágrimas”. Sin embargo, descartó establecerse en Punta del Este por mucho más tiempo.



“La gente está deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de recibir bonos y mendigar, no es así. En cierta manera, se perdió la cultura del trabajo porque la gente se acostumbra a que si no lo tiene, le dan un bono”, agregó.



Además, opinó sobre las políticas sociales. “Me angustia mucho, pero mucho. Veo noticieros y me parece irreal haber vivido una época fabulosa cuando era chica, con mis abuelos y padres. La seguridad que había... Cada vez que matan a un tipo para robarle un auto es como si me mataran a mí, no puedo creerlo. La seguridad es tan terrible como el virus”, sostuvo.



Por otra parte, contó que el sábado se vacunará en Maldonado: “Me anoté y el 24 me voy a vacunar con la Pfizer. Iba a ir a Estados Unidos, pero no hay más aviones que salgan desde Uruguay”.