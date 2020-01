Susana Giménez aclaró sus dichos sobre la pobreza y el hambre en Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Si hay mucha pobreza que la gente vaya al campo. Nosotros fuimos siempre el granero del mundo y hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, del norte, a plantar, a tener gallinas en el gallinero. Qué sé yo, cosas". Con esa frase, dicha en el marco de una fiesta en Punta del Este, Susana Giménez desató una fuerte polémica y recibió una andanada de críticas desde distintos sectores. La diva, en principio, eligió no hacer aclaraciones sobre el tema, pero finalmente en la noche del martes decidió recurrir a las redes sociales para hacer su descargo.

"En los últimos días, gran cantidad de medios periodísticos han polemizado y tergiversado incansablemente mis dichos. Con la tranquilidad de saber que mi comentario no quiso ser irrespetuoso o despectivo, opté por guardar silencio. 'La gente me conoce', pensé. 'No hace falta que aclare nada'. Pero pasan los días y veo que siguen, y siguen, y siguen, entonces me parece que vale responder", inicia el texto que la conductora compartió en sus cuentas de Twitter y de Instagram.

"Aunque me parezca mentira tener que aclararlo, amo a mi país y me duele tremendamente el hambre y la pobreza. Como todos saben, en distintas ocasiones he hecho públicas mis impresiones sobre: política, economía, corrupción... Temas que me preocupan y sobre los que tengo derecho a opinar como cualquier ciudadano", sigue. "Entiendo y respeto que haya mucha gente que no comparta mi forma de pensar. Incluso sé que sería menos conflictivo para mí no hacer públicas mis opiniones, pero hace años que tanto el público como la prensa saben que siempre digo la verdad de lo que pienso y, aunque pueda traerme problemas, lo considero un valor".



"Con respecto a mis consideraciones sobre el hambre en Argentina, primero debo decir que fue desafortunado responder en un evento totalmente fuera de contexto sobre un tema tan sensible. No era ni el momento ni el lugar. Pero sostengo la idea que quise transmitir. Estoy convencida de que hay soluciones para salir de la pobreza que no se están teniendo en cuenta y comienzan con la educación y con un Estado que deje de ignorar el problema", continúa el descargo de la diva.



"Tengo amistad con un argentino que trabaja desde hace años en Naciones Unidas, él me ha contado cómo han logrado mejorar la calidad de vida de los más necesitados enseñándoles a organizarse de otra forma, poblando zonas rurales, buscando la forma de generar sus propios recursos...", apunta el escrito. "Jamás pensé que alguien pudiese interpretar de mala forma lo que dije, mucho menos que creyera que el dolor de la gente me resulta indiferente, no está en mi naturaleza, no sería yo. Quiero creer que aunque digan lo que digan, la gente lo sabe. Pero como estamos viviendo un momento difícil, de mucha incertidumbre y enojo, lo comprendo. Por eso, si alguien entendió que lo estaba ofendiendo, le pido disculpas", finaliza el texto.



"Pensé mucho si escribir estas líneas, pero ahora estoy contenta de haberlo hecho", escribió junto al comunicado la conductora, al momento de compartir la publicación.