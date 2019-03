El supuesto décimo hijo de Maradona rompió el silencio: "Estoy conmovido"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Recientemente, Matías Morla, abogado de Diego Maradona , había deslizado la posibilidad de que el 10 tuviera un décimo hijo. En una entrevista con revista Pronto, el letrado aludió a un heredero que vive en la ciudad de La Plata, y quien se sumaría a Dalma, Gianinna, Dieguito Fernando, Diego Junior, Jana, y a los cuatro hijos que Maradona tendría en Cuba: Joana, Lu, Javielito y un chico de identidad aún desconocida . " Luis [Ventura] tiene información y yo le creo, aunque todavía no hay avances del tema. Él dice que Claudia [Villafañe] le confesó esto, y además, le dijo que sabía de los chicos de Cuba", declaró el abogado.



Finalmente, hoy, en el programa Nosotros a la mañana conducido en Eltrece por Fabián Doman, habló el joven, cuyo nombre es Santiago Lara, de 17 años de edad, y quien efectivamente reside en La Plata. Si bien ya había estado presente en el mismo programa en octubre de 2016, sus declaraciones telefónicas actuales cobran otro tinte, dado que cuentan con el aval del abogado de Diego, si bien resta la prueba de ADN que corrobore el vínculo.

La verdad es que estamos muy conmovidos. Como pudiste ver, en Internet salió esto y me puso feliz que por lo menos el abogado [Matías] Morla haya aceptado, por así decirlo, que estoy, ¿entendés?", expresó en un audio, en el cual también se mostró muy cauteloso.



"Como siempre, voy a esperar al margen legal. Estaré en contacto mediante lo que me digan mis abogados. Estoy muy movilizado y la verdad se me hace imposible no estar pensando en esto, pero bueno, espero que las cosas sucedan como tienen que suceder", concluyó Santiago, cuya madre, Natalia Garat, había iniciado la demanda por filiación, antes de su fallecimiento en 2005.

El enorme caudal de información sobre los supuestos hijos de Maradona surgen en plena filmación de la serie sobre el astro, Sueño bendito. "Lo que quiero dejar en claro es que se dio a conocer esta noticia sin querer generar ni causar daño a nadie", había subrayado Morla en una entrevista con LN+, al comunicarse la noticia sobre los hijos de Cuba.