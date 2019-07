La supuesta amante de Caniggia cargó contra Mariana Nannis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis estarían en proceso de separación, según aseguraban los medios argentinos. El detonante fueron unos audios adjudicados a la joven periodista Sofía Bonelli, quien sería amante del exfutbolista.

La supuesta tercera en discordia de la pareja, Sofía Bonelli, rompió el silencio este miércoles. Aunque no confirmó ni desmintió el romance, cargó contra Nannis en duros términos.

"Está hablando todas mentiras. Los audios los manda Mariana, que se los manda a todo el mundo. Estoy muy al tanto de todo. No te metas conmigo porque vos y ella se van a terminar comiendo una denuncia. Porque nadie me va a difamar, nadie me va a decir esto porque no tengo nada que ver. Menos que menos ver mi nombre, mis fotos, porque no soy una persona pública ni me interesa todo esto", dijo la joven en Pamela a la Tarde (América TV).

"¿Cuál es tu relación con Claudio Paul?", la consultaron. "¡No me interesa hablar de Claudio Paul! ¡hablen con él! Te juro que no me interesa hablar de Claudio Paul, como no me interesa hacerlo desde marzo. A mí no me interesa, yo no estoy buscando todo esto, nada que ver. Lo que quiero aclarar es que ese abogado deje de decir cosas que no son para ensuciarme a mí porque la otra dice que me ensucia a mí", respondió en referencia al abogado de Mariana Nannis, que estaba en estudios.