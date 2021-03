El suntuoso regalo de Susana Giménez a su nieta en Punta del Este

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de vender “La Tertulia”, su mansión en Uruguay, Susana Giménez fue nuevamente noticia por el increíble regalo que le hizo a su nieta Lucía Celasco.

Según las panelistas de Los ángeles de la mañana, el obsequio fue como consecuencia de la millonaria venta de la chacra en Punta del Este.

Según contó Yanina Latorre, la venta de la mansión se produjo luego de siete años de intentos y por un precio menor al esperado. De acuerdo a la inversión que la diva hizo en su momento en la construcción del lugar, quería obtener 10 millones de dólares.

Sin embargo, con el pasar los años y por las dificultades para venderla, Susana bajó el precio a menos de tres millones de dólares. “El año pasado ella había rechazado una oferta de seis millones pensando que iba a conseguir un poco más pero después cayeron las ofertas como cayó todo”, dijo Latorre.

La lejanía y la inconveniencia para acercarse no sólo fueron obstáculos para la construcción sino también para la reunión de Susana con sus amigos. “Es una casa que ella no llegó a vivirla porque es de muy difícil acceso, se la hizo divina pero se cansó porque nadie iba. Es muy lejos, es muy difícil llegar y no hay nada urbanizado muy cerca”, contó la panelista.



La residencia de la diva fue vendida el pasado 29 de enero, el mismo día de su cumpleaños. Latorre aseguró que la chacra fue comprada por una empresa para hacer un emprendimiento hotelero para que la gente vea cómo es una plantación de cannabis.

A pesar de los contratiempos, la diva invirtió en el regalo para su nieta cerca de un millón de dólares. “Quería que la nena esté en La Barra pero Lucía prefiere tener una casa en José Ignacio”, contó Latorre sobre la ubicación de la nueva vivienda de la hija de Mercedes Sarrabayrouse, ubicada en Punta del Este.