Se suman reproches de periodistas a Sartori por no otorgarles entrevista

Juan Sartori declinó la invitación de entrevista del programa Santo y seña (Canal 4), que dedicó su primer informe del ciclo 2019 al precandidato nacionalista.

"Decidimos no ir. Porque no vamos a ningún lugar donde el comunicador ya tenga una predisposición hacia el candidato. Nacho ya ha dicho que no lo quiere y que no le cree nada. Está perfecto que lo piense porque no podemos pretender que todo el mundo lo quiera. Pero no tenemos las garantías de equilibrio", aseguró la asesora de prensa de Sartori, Noelia Franco, en una entrevista para Sábado Show.

Franco también mencionó que tampoco otorgan entrevistas a Revista Galería, por diferencias con su línea editorial.

Pero una vez publicada la nota a Franco, el periodista César Bianchi se manifestó en Twitter para asegurar que Juan Sartori le ha concedido una entrevista.

¿Solo a @santotv4 y Galería no les da nota @JuanSartoriUY? Mmm... me parece que la lista es más larga @comunicacionJS. A mí tampoco me concede una entrevista y me consta que hay otros colegas más impedidos de poder hacerle preguntas al candidato", escribió en Twitter.

¿Solo a @santotv4 y Galería no les da nota @JuanSartoriUY? Mmm... me parece que la lista es más larga @comunicacionJS. A mí tampoco me concede una entrevista y me consta que hay otros colegas más impedidos de poder hacerle preguntas al candidato. pic.twitter.com/peY32sc83B — César Bianchi (@Chechobianchi) 25 de mayo de 2019

El mensaje generó que otros periodistas dieran testimonio de situaciones similares, entre ellos Ana María Mizrahi, de TNU - Canal 5 y Martín Natalevich, de El Observador.