Se suman las denuncias de acoso por parte de Roberto Pettinato

El conductor argentino Roberto Pettinato está en el ojo de la tormenta luego de que al menos cuatro excompañeras lo señalaran como autor de acoso o maltrato.

El último de los testimonios corresponde a Karina Mazzocco, quien trabajó dos años con Pettinato. "Lo que dijo es una barbaridad, que las mujeres tardan mucho en decir si quieren o no tener relaciones sexuales con él. Yo fui categórica, le dije que no me interesaba. Me pasó que por poner el límite después fue peor, no el acoso, el maltrato, el destrato, la descalificación", dijo Mazzocco en el programa Debo decir.

La ola de acasaciones comenzó cuando Pettinato hizo polémicos comentarios en una entrevista al diario argentino Perfil. "A veces pienso que el acoso sucede porque la otra persona tarda mucho tiempo en decirte que no quiere coger con vos. Si la otra persona lo dijera rápidamente, el 50% de los hombres se achicarían".

Si bien luego pidió disculpas, varias excompañeras salieron a recordar alguna anécdota desgradable con él. L periodista Fiorella Sargenti, la comediante Señorita Bimbo, la locutora Mariana de Iraola y Malena Pichot salieron a cruzarlo.

"Ojalá nos hubieran avisado antes a las chicas de Rock and Pop, así nos evitábamos los comentarios groseros (al aire y fuera), los manotazos a esquivar, los besos en el cuello a evadir y todo eso jamás consensuado o requerido", escribió Sargenti en Twitter.

"Si sos mujer y trabajaste con Pettinato sabes de lo que habla. Ninguna nos salvamos de un manoseó de más. A mi me mordía el cuello además del bullying fuera del aire con cosas como ser adoptada, nivel 5 to grado. Un cerdo. Gracias Fiorella por decirlo", escribió en su cuenta Señorita Bimbo.