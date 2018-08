El sugerente mensaje de Federico Paz tras la salida de Toto Da Silveira de Telenoche

El segundo ciclo de Jorge Da Silveira en Telenoche se cerró con polémica y un entredicho entre Toto y su compañero Eduardo Rivas durante el Mundial de Rusia.

De acuerdo a lo que contó Da Silveira, Rivas no le avisó que tenía luz verde de la gerencia de Telenoche para grabar una opinión a emitirse en el noticiero, lo que impidió que Toto participara de la cobertura del canal, aun cuando viajó a Rusia para cubrir las instancias para Radio Carve.

"Después del primer partido de Uruguay, en Ekaterimburgo, fui a hablar con Rivas y le pregunté si (Gonzalo) Terra (gerente de Telenoche) lo había puesto al tanto del envío de una opinión mía. "No recibí absolutamente ningún llamado", me dijo. Segundo partido, lo mismo. En el tercer partido, voy a saludarlo y charlamos brevemente. En el cuarto partido, Rivas vino y me dijo "hubo un malentendido. Vos me preguntaste si Terra me había llamado y al día siguiente de que me preguntaste, me llamó". ¿Y? ¿Cuál es el malentendido? La lógica indicaba que si te llamó, cortaras y me llamaras. A esta altura de mi vida, mendigar un cámara por tres minutos, no lo hago. Lo otro que te quería decir era que no esperaba que procedieras de esa forma. Nada más".

Pero el testimonio levantó revuelo con un involucrado indirecto. Sin dar nombres, Federico Paz (otro de los enviados del canal) lanzó un duro mensaje en su cuenta de Twitter para rebatir la versión de Da Silveira.

"Me da pena ver como "gente mayor" falta a la verdad con tanto descaro... Todos sabemos quién es quién!", escribió.