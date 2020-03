"Subrayado" realizó el primer móvil con tapabocas: "No es pánico"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ante la confirmación de los primeros casos de coronavirus COVID-19 en Uruguay, la dirección de Subrayado tomó una decisión que levantó polvareda en redes sociales.

En la emisión del viernes, se resolvió que para el móvil en vivo desde el aeropuerto, la periodista Noelia Etcheverry utilice un tapabocas. De esta forma, la movilera apareció con un barbijo en cámara y entrevistó a varios de los que llegaban al lugar.

Se trató del primer móvil en vivo con una periodista utilizando este mecanismo de protección. Tras el noticiero y ante los comentarios en redes sociales, Etcheverry aclaró en Twitter los motivos que por los que se tomó esta medida.

"Por disposición de @canal10uruguay ante la presencia del #coronavirus si hacemos notas en el aeropuerto solo será con tapabocas. No sabemos si la persona con la que estamos hablando es portadora del virus. No es pánico, es responsabilidad y prevención. Si bien el #Msp no sugiere", expresó.