Suar habló del bajo rating de Tinelli: "Hay que escuchar, no echarle la culpa al otro"

Durante su entrevista con Jorge Rial para el ciclo radial Argenzuela, Adrián Suar habló de la difícil situación de Marcelo Tinelli en términos de rating. "Marcelo está dentro de un canal que está atravesando un momento difícil. Este año no pude encontrar la programación que quería", aseguró.

En su rol de gerente de Programación de eltrece, Suar comentó: "Ya me pasó varias veces que me ha ido mal y lo di vuelta. La televisión siempre, siempre, tiene revancha. Se juega de local y de visitante. Por eso yo soy muy enemigo de sentenciar”.

Luego, disparó: “Marcelo está luchando, porque es un luchador nato. Creo que al programa lo está buscando. Seguramente está reflexionando qué le pasa con el Bailando. Yo lo hablé con él y le dije: ‘¿No te alcanzan 17 años del Bailando? En algún momento te pueden cantar un ‘colorado el cero’. Puede pasar. Todos podemos perder una batalla. He perdido más de una".



"La misma templanza que les pido a los actores cuando viene el éxito, porque muchos se transforman en Superman y creen que los ha tocado y les ha llegado el Mesías, y es toda una fantasía de la televisión, hay que tenerla cuando te va mal”, aseguró.



“La verdad es que se está trabajando tranquilamente. Se piensa, se reflexiona. No nos mentimos; tratamos de entender qué está pasando. Y al artista se lo cuida. Yo hablo con Marcelo. Yo también tengo que pensar en cómo mejorar la pantalla en general y hacer movimientos. Lo tenía a Marcelo a las 21.15 y lo puse a Guido [Kaczka, con Los 8 escalones del millón] y mejoré un poco. Además, antes terminaba la programación 23.15 y quedaba muerto hasta la medianoche. Ahora está más equilibrado. Estoy trabajando para mejorar. Marcelo es inamovible, a menos que él lo decida. Es un animador increíble y lo veo bien, está peleando yo le tengo un particular respeto porque somos luchadores”, explicó.



“A Marcelo nunca le pasó, pero no hay mal que por bien no venga”, analizó sobre el bajo rating que atraviesa ShowMatch este año. “A mí, cuando me fue mal, me sirvió para agudizar la creatividad (...) Hablo desde mi experiencia... Eso me sirvió para darme un baño de humildad, escuchar a los demás, no echarle la culpa al otro”, finalizó, quizá como una velada referencia al mensaje del Tinelli en las redes en el que se quejaba de “remar en dulce de leche”, por el rating que le dejaba el programa anterior al suyo, Telenoche.