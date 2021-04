Stefy Delay: "Cuando era menor, me hicieron una propuesta deshonesta"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La modelo Stefy Delay, fue entrevistada por Jimmy Castilhos en Punta del Este donde recorrieron algunos momentos destacados, sus comienzos como modelo internacional y su presente como actriz y comunicadora.

Delay supo llevar la bandera uruguaya a las principales pasarelas europeas, donde participó como modelo de las más importantes marcas de indumentaria femenina. Paris, Roma, Milán, Berlín, Mónaco, Madrid, Barcelona y tantos otros destinos en el viejo continente, quedaron grabados en su hoja de ruta siendo en su momento la modelo uruguaya mejor con cachet en el mundo.

Pero también ocurrieron algunos episodios desagradables en sus comienzos como modelo: "No es tan directo, cuando alguien te tira una propuesta (sexual) es más sutil", comenzó diciendo Stefy al preguntarle Jimmy si había tenido alguna propuesta sexual a cambio de trabajo.

"Venia un productor, no recuerdo si de Estados Unidos o Europa. Yo era chica, era menor, no recuerdo si tenía 15 o 16 años, me llama por teléfono y me dice: Hola Stefy me gustaría volver a tomarte otro casting, estoy en el hotel tal, ¿a vos te viene bien venir? Eso es lo que te digo, la pregunta sutil y la intuición. Estaba mi viejo cerca, atiende y le dice: 'perfecto voy con ella, decime a dónde voy'. Obviamente no hubo casting, nunca fuimos, el tipo cortó y ya está", relató Delay.