Soprano uruguaya Luz del Alba Rubio dio detalles sobre el acoso de Plácido Domingo

La soprano uruguaya Luz del Alba Rubio, una de las denunciantes de Plácido Domingo, dio detalles respecto al acoso sufrido hace 20 años, cuando trabajaba en Washington con el tenor español que fue señalado como responsable de repetidos comportamientos inapropiados.

En entrevista con el programa Sálvame del canal español Telecinco, la cantante que el domingo interpretó el Himno Nacional en la asunción del presidente Luis Lacalle Pou, detalló sobre la experiencia que sufrió entre el año 2000 y 2001, que "el modus operandi es que somos todas mujeres jóvenes, empezando una carrera, y estás con el rey de la ópera. El rey de la ópera que está muy ocupado con mil cosas todo el tiempo, y te dice: 'Bueno, el único momento que tengo para tomar en cuenta contigo es esta noche...'".

Rubio dijo que por entonces recibía "invitaciones a horas que no eran las adecuadas, a ver videos", y afirmó: "A mí me tocó y fui a su apartamento, pero no estuve jamás de acuerdo en ir a la cama y tener relaciones con el Maestro. Como le dije: 'Maestro, usted es un héroe para mí, yo no puedo'".

"Le dije: 'Maestro, ¿canto tan mal que necesito ir a la cama con usted?' Yo no canto mal", añadió la cantante, que aseguró que ahora que rompió el silencio, "hasta me siento mal yo porque estoy contando cosas de mi héroe. También es vivir qué hubiera pasado con mi carrera si en el momento hubiera dicho 'sí'".

Rubio, preguntada sobre si lo había vuelto a ver (ya había contado que se habían encontrado y lo había perdonado internamente), contó que "en 2019 fui a solicitarle ayuda. Me dijo directamente: 'Siempre te he querido, me gustas'. Son situaciones muy delicadas".

Además, la agencia AP que llevó a cabo la investigación que sacó a la luz las denuncias de acoso contra Domingo, había detallado la semana pasada que la uruguaya era una veinteañera que cantaba en Roma, cuando en 1999 Domingo la invitó a la Ópera Nacional de Washington, de la que era director artístico.

La nota de AP señala que una vez en Washington, "Domingo comenzó a llamarla constantemente, a menudo tarde por la noche, y que era incómodamente afectuoso, besándola a cada rato muy cerca de los labios y tocándola". Y agrega que cuando la uruguaya accedió a ir a su apartamento a revisar un video de una interpretación suya, él comenzó a besarla y ella lo alejó, aclarándole que no era "ese tipo de persona".

Rubio aseguró a AP que luego de eso no volvió a trabajar en la Ópera Nacional de Washington, y que papeles que Domingo le había ofrecido, nunca se concretaron.