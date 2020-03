Sophie Turner contra Evangeline Lilly: "Me importa una mierda tu libertad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Días atrás, Evangeline Lilly, actriz de Lost y Ant-Man y la Avispa, se transformó en tendencia en las redes sociales luego de unos desafortunados comentarios sobre el coronavirus y las recomendaciones de las autoridades sanitarias de salir lo mínimo posible.



Apenas la actriz dijo que valoraba "la libertad por encima de la vida", desataron una serie de duras críticas de sus seguidores. Pero el reproche no vino únicamente de los fanáticos, sino que al tirón de orejas colectivo se le acaba de sumar Sophie Turner. La actriz de Game Of Thrones, cuyo papel de Sansa Stark la llevó al estrellato, cargó contra su colega por su irresponsabilidad.



"Quédense en casa, no sean estúpidos, incluso si valoran su libertad, no sé, cuenten su salud", dijo Turner en una transmisión en vivo realizada junto a su marido, Joe Jonas, desde Instagram. Sin dudas, la frase fue un ataque contra Lilly y el resto de personas que piensan que el aislamiento es no es necesario.



"Me importa una mierda tu libertad", dijo para terminar de ir contra los desafortunados comentarios de Lilly. "Al hacer esto, podrías infectar a otras personas, a personas vulnerables de tu alrededor. Así que quédense en casa muchachos. Ni es genial ni es más inteligente. Y ese es el té", concluyó señalando la publicación de la actriz de Lost en la que aparecía una taza de té y se acompañaba de un texto donde Lilly aseguraba que acababa de llevar a sus hijos al colegio. "Esto es tan increíblemente egoísta y responsable", dice el comentario con más likes del posteo.