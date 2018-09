Soon-Yi rompió el silencio: la mujer de Woody Allen habló de las denuncias de abuso

En marco del movimiento #MeToo, no solo Harvey Weinstein ha sido acusado de acoso y abuso, también resurgieron los señalamientos a Woody Allen de haber violado a su propia hija, Dylan Farrow. Hablar de ese caso hace imposible no mencionar a la actual esposa de Allen, Soon-Yi Previn. La esposa del director de cine rompió el silencio en una entrevista para Vulture.



Allí, Soon-Yi asegura que Mia Farrow se ha aprovechado del movimiento Me Too para sus propios fines. "Lo que ha pasado con Woody es muy irritante, muy injusto. (Mia) ha tomado ventaja del movimiento #MeToo y ha desfilado a Dylan como una víctima. Y toda una generación está escuchando sobre ello cuando no debería".



Dylan Farrow insiste que, en agosto de 1992, Woody Allen abusó de ella en casa de Mia Farrow cuando tenía 7; versión que ha mantenido a lo largo de los años.

Las denuncias que amenazan a una carrera By Fernan Cisnero Las denuncias que amenazan a una carrera MIRA TAMBIÉN Las denuncias que amenazan a una carrera



En otros momentos de la conversación, la esposa de Woody Allen critica severamente la crianza que le dio Mia Farrow. Incluso dice que ella y sus hermanos adoptivos fueron utilizados para realizar labores domésticas como barrer, lavar los platos, planchar sábanas, etc.



Soon-Yi: "Mia nunca fue buena conmigo, nunca fue cortés. Y aquí había una oportunidad para que alguien me muestre afecto y sea bueno conmigo, así que por supuesto que me emocioné y fui por ello. Sería una tonta, una idiota, una retrasada...si me hubiese quedado con Mia".



Por su parte Previn consideró que mantener una relación con Woody Allen fue "un dilema moral" en el que Mia Farrow se vio afectada. "(Fue) una gran traición por nuestra parte, una cosa terrible, un fuerte impacto puesto en ella".

Previn nació en Corea del Sur y fue adoptada por Mia Farrow y su expareja André Previn cuando tenía 8 años. A los 10 años conoció a Woody Allen, el novio de su madrastra. A los 21 se convirtió en su pareja. Farrow descubrió la relación cuando encontró fotos de Previn desnuda en el apartamento del director. Allen y Soon - Yi se casaron en 1997 en el Palazzo Cavalli en Venecia, Italia. Tienen dos hijos adoptivos, Bechet Dumaine Allen y Manzie Tio Allen.

La entrevista fue realizada por Daphne Merkin, amiga del director "durante más de cuatro décadas", según aclaró la propia periodista en la revista. Esto fue criticado por los dos hijos de Allen, Dylan y el periodista que destapó los abusos de Harvey Weinstein, Ronan Farrow.