Estas son las extravagancias que acabaron con la fortuna de Nicolas Cage

Para los que tienen mucho dinero y no saben qué hacer con ello, puede que Nicolas Cage tenga buenos consejos. O no tan buenos, considerando que en los últimos años pasó de tener un patrimonio de 120 millones de dólares a uno de 20 millones. Lo que le queda no es poco, pero podría ser más de no ser por las compras insólitas del actor.

Las propiedades

Cage, en su mejor momento económico, llegó a tener 15 propiedades, casas para nada comunes entre las que figuran una mansión de 25 millones de dólares frente al mar de California, un establecimiento rural de 15 millones, y una casa de ocho millones en Las Vegas. Pero la más llamativa de sus compras en el rubro, es una mansión de cuatro millones en Nueva Orleans que, según cuenta la leyenda, perteneció a una asesina en serie de la alta sociedad del siglo XIX y está embrujada.

La decoración

Tantas casas requieren de un buen trabajo de decoración, y el actor tiene gustos peculiares. Entre sus pertenencias están unas cabezas humanas momificadas, conocidas como Tzantzas, que pertenecen al pueblo indígena Shuar. Pero además, adquirió un cráneo de dinosaurio de más de 67 millones de años de antigüedad en una subasta. La módica suma fue de más de 300 mil dólares, pero después tuvo que devolverlo porque había sido robado al gobierno de Mongolia.



Mascotas especiales

Si tiene perro o gato no lo sabemos, pero lo que sí es seguro es que el actor tiene predilección por animales exóticos. Se rumorea que tuvo un cocodrilo —en una entrevista dijo que llegó a compartir cama con él— y un tiburón en la piscina. Hoy en día tiene cobras albinas y un pulpo.



Para la lectura

Los comics son la mayor obsesión del actor. Así, se lo conoce por haber llegado a tener el Action Comics de 1938, donde apareció Superman por primera vez, y el libro con el que el público conoció a Robin, Detective Comics 38. Estas dos joyas fueron robadas de las paredes de sus casas, donde estaban guardadas con marcos especiales.

Actualmente tendría una colección de un valor superior al 1.5 millón de dólares.



Los autos

A Cage le gustan las cosas con historias. En 1997 adquirió un Lamborghini que perteneció a Mohammad Reza Pahlavi, el Sha de Irán.



Precavido

En un cementerio de Nueva Orleans, para completar las excentricidades, Cage ordenó construir una tumba en forma de pirámide en la que se lee la frase latina “Omnia ab uno” (Todos somos uno).