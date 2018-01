Ahora son cinco las mujeres que acusan a James Franco de acoso

Hollywood y su ola de destapes ahora apunta a James Franco, que pocas horas después de los Globos de Oro fue acusado de acoso sexual por tres actrices, Ally Sheedy, Violet Paley, Sarah Tither-Kaplan, que usaron las redes sociales para hacer sus descargos.

"Fue un cahetazo", dijo Tither-Kaplan a Los Angeles Times, en referencia al pin del movimiento Time's Up (El tiempo se acabó) que Franco lució en la ceremonia.

En las horas siguientes a los premios, el Globo de Oro que recibió como mejor actor por su protagónico en The Disaster Artist: obra maestra pasó casi inadvertido para la prensa. Entre otras cosas, el actor habló en The Late Show del conductor y comediante Stephen Colber, dijo que los dichos no eran precisos y, además, The New York Times decidió cancelar un evento que tenía programado para hoy con él como invitado especial.

Ahí no terminó todo. Ahora son cinco las actrices que denuncian a Franco. Cuatro de ellas, informó Los Ángeles Times, fueron sus alumnas en una academia de cine que el actor fundó.

Sobre esto Tither-Kaplan explicó que a pesar de que se sentían incómodas ahí, creían que el actor podía ayudarlas con sus carreras: "Siento que había abuso de poder y estaba la cultura de explotar a las mujeres no famosas y la de que las mujeres eran reemplazables".

Otras dos actrices contaron cómo Franco se enojaba cuando las mujeres se negaban a hacer topless en filmaciones.

Hilary Dusome, que tomó clases en la academia en 2012, contó que fue seleccionada para una sesión fotográfica y se emocionó por pensar que se debía a su talento, pero que cuando llegó les pidieron que fueran en topless: "Me di cuenta que era porque tenía los pechos bonitos, estaba bastante claro que ese no era el caso”.

Natalie Chmiel, otra de las actrices que fueron a la sesión, describió la situación como poco profesional y hostil.