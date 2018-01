Estas son las actrices que vistieron de negro y las que no

El movimiento de mujeres que se empezó a construir a partir de las denuncias de abusos en Hollywood promete sellar su impronta en las múltiples entregas de premios de este 2018. Ya lo ha hecho este domingo en los Globos de Oro con la campaña #TimesUp por la cual las actrices presentes, e incluso muchos hombres, se vistieron de negro con el objetivo de solidarizarse con las víctimas de abuso sexual y causas de desigualdad de género.

En la entrega de los galardones de la Prensa Extranjera de Hollywood hubo discursos que seguramente pasarán a la historia como el de Oprah Winfrey y la alfombra roja fue muy particular, pues lejos de mostrar la frivolidad de los looks, quienes desfilaron por ella hicieron la diferencia al sumarse a esta campaña con consignas de protesta e incluso denuncias (como los bajos sueldos en E! Enterteinment).

Una foto que se difundió en las redes sociales resume lo que fueron los Globos de Oro este año, casi todas las actrices que se vistieron de negro posaron para la cámara junto a ocho activistas por la justicia racial y de género en los Estados Unidos: Tarana Burke, Marai Larasi, Rosa Clemente, Ai-jen Poo, Mónica Ramírez, Calina Lawrence, Saru Jayaraman and Billie Jean King. Esa imagen se replicó de manera viral por las redes de los famosos y sus seguidores.

Susan Sarandon fue una de las que replicó la foto con la siguiente leyenda: "Honrada de tener la chance de alzar mi voz junto al #TimesUp a lado de estas mujeres increíbles e imparables".



Por su parte, el fotógrafo que tomó la imagen en cuestión posteó en su cuenta de Instagram: "Saqué muchas fotos esta noche en los Globos de Oro, pero la imagen de la que estoy más orgulloso es este retrato de ocho mujeres activistas que asistieron a los Globos como invitados de actrices inspiradas en el movimiento Time's Up. Tarana Burke, Marai Larasi, Rosa Clemente, Ai-jen Poo, Mónica Ramírez, Calina Lawrence, Saru Jayaraman y Billie Jean King, activistas por la justicia racial y de género, que se unieron a Michelle Williams, Emma Watson, Susan Sarandon, Meryl Streep y Laura Dern, Shailene Woodley y Emma Stone mientras caminaban por la alfombra (negra es la nueva alfombra roja) y estaban sentadas en la ceremonia con las actrices. Al grupo se unieron Kerry Washington, Tracee Elis Ross y America Ferrera".



Tres actrices le dijeron que no

Meher Tatna Diversidad cultural La actriz y presidenta de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood Maher Tatna es de la India, y en su cultura el rojo equivale al negro, y este último lo usan solo las viudas. Así, vestida de rojo pero con un pin del movimiento Time’s Up, Tatna demostró su apoyo a la causa.

Barbara Meier Que cada una vista como quiera Con un vestido con motivos floreados, la modelo alemana Barbara Meier quiso defender el derecho de las mujeres a vestir como quieran.

“Muchas mujeres usarán negro en la alfombra roja hoy como parte del movimiento Time's Up. Creo que esta iniciativa generalmente es grandiosa y extremadamente importante. Sin embargo, he decidido usar un vestido colorido hoy. Si queremos que los Globos de Oro representen hoy a las mujeres fuertes que luchan por sus derechos, entonces a mis ojos, es la forma incorrecta de dejar de vestirse y tener la alegría de expresar nuestra personalidad a través de la moda. Hemos luchado durante mucho tiempo por esta libertad, que podemos usar lo que queremos y que está bien vestirse sexualmente. Si restringimos eso, porque algunos hombres no tienen el control, eso es un retroceso en mi opinión. No deberíamos tener que vestir de negro para que nos tomen en serio. Las mujeres debemos ser radiantes, coloridas y brillantes. Esto simboliza a mis ojos nuestra fuerza y libertad”, escribió la modelo en Instagram.