Soltera, la "Reina" Comunales disfruta del verano en Punta del Diablo

Cecilia "La Reina" Comunales confesó en entrevista para Sábado Show que estaba reincidiendo en la soltería luego de casi dos años de relación.

También rechazó la eventualidad de concretar una cita por las redes sociales. "Por esa vía llegan mensajes pero no me parece un canal válido. Todo bien con las redes. Las tengo para difundir mi trabajo y también comparto cosas de mi vida, pero de ahí a emplearlo como un medio de citas, me parece que no. Mucho menos ahora que estoy separada recientemente", dijo.



Por estos días, la Reina pasa unos días en Punta del Diablo donde disfruta del sol y la playa. En un posteo en Instagram compartió una reflexión sobre la belleza femenina.

Comunales lleva tres sin peleas oficiales y se dedica principalmente a la docencia. La falta de promotor que solvente sus entrenamientos es clave para este período sin ring.