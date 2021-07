Solidaridad de periodistas con Banchero ante prohibición de ingreso a los estadios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) resolvió este sábado a limitar por tiempo indeterminado el acceso de Daniel Banchero a su sede y a los eventos organizados por AUF, lo que en los hechos impedirá al periodista ejercer su función de cada fin de semana, donde entrevistaba a dirigentes en los palcos de los estadios.

La medida causó polémica en redes sociales. Diversos periodistas, algunos compañeros de Tenfield pero también de otros medios, mostraron su solidaridad ante la resolución.

Sergio Gorzy compartió un hilo y se preguntó qué pasaría si la prohibición fuera aplicada a nivel de gobierno nacional. "¿Podrá un gobierno de cualquier color partidario prohibir a periodistas asistir a conferencias o ingresar a recintos públicos por no compartir lo que expresan? La AUF podría hacer juicio, pero prohibir no está bien", aseguró el periodista.

"Esto es un error de @AUFOficial . No voy a compartir nunca una decisión de restringir la labor de un periodista", escribió por su parte Edward Piñòn, de El País y radios públicas, en su cuenta de Twitter.

La medida de AUF se fundamenta en los dichos de Banchero del jueves pasado cuando en un móvil de Tenfield se quejó de que le impidieron el ingreso a la sede de AUF y cargó en contra del jefe de seguridad, Rafael Peña. Calificó lo vivido como un "clima asqueroso".

"Si hubiese sido tan celoso con el trabajo del yerno, entonces el yerno no hubiese acosado a una señora en Brasil cuando fue de seguridad de la selección nacional. Con nosotros es celoso pero con el yerno no. Hubiese evitado un divorcio", había dicho Banchero a cámara en referencia al caso del seguridad que enfrenta cargos por acoso sexual en Brasil.

Martín Charquero, Diego Jokas, Lali Sonsol, Jorge Sanguinetti, Javier Màximo Goñi, entre otros también se expresaron en contra de la medida.

El periodista Gerardo Bassorelli calificó de "repudiable" la medida de AUF que coarta la "libertad de prensa". El comentario generó la respuesta de Gastón Tealdi, videpresidente de la AUF, lo que provocó un intercambio de opiniones.

Tealdi también es concuñado de Peña y del guardia de seguridad acusado en Brasil por una funcionaria de Conmebol. "Otra vez te equivocas Gerardo. No se coarta la libertad de prensa, deberías informarte al respecto. Además no fue Peña quien impidió el ingreso, él cumplía una orden del ejecutivo de AUF. Lo que repudia TODA la familia de AUF, es el aprovechamiento inescrupuloso ante el dolor", le escribió el dirigente a Bassorelli. En otro mensaje defendió el derecho constitucional de admisión.

El periodista replicó entonces: "Lo que dijo Banchero sobre Peña es claramente una revancha ante el impedimento de ingresar a la AUF. Pero no hubo injurias ni insultos ni nada de eso. Obviamente que no fue agradable lo que dijo, pero no amerita de ninguna manera esta resolución que tomó el Ejecutivo".



Abrazo — Gerardo Bassorelli (@Bassorelli) July 17, 2021

No estoy de acuerdo con la medida de la AUF de prohibir el trabajo periodístico. Las diferencias, cuando existan, se pueden resolver en otros términos sin afectar la tarea laboral. — Martin Charquero (@MartinCharquero) July 17, 2021