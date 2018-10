Soledad Fandiño encendió el ventilador y contó por qué dejó a Cabré

La actriz discutió el jueves en ShowMatch con Laura Fernández, jurado y actual pareja de Cabré, y admitió que motivó el conflicto para ponerle un freno, "si no te pasan por arriba’’.

Durante el cruce con la joven jurado, Fandiño metió a su ex, Nicolás Cabré, en la conversación luego que Laurita le comentara que no la conocía. "Preguntale a tu novio que me conoce muy bien", le espetó.

Tras la pelea e invitada a los Especialistas del show, Fandiño dijo que ahora no le pasa nada con Cabré: De todos modos reconoció que, con él, tuvo una relación que duró como tres años: "nos comprometimos, fue una historia importante’’.

Sobre la ruptura de su relación con el actor Soledad señaló: ''Pasaron cosas, como siempre, yo no tengo constancia de que me haya engañado, pero en ese momento había salido todo ese rumor de Isabel Macedo en el medio, hizo una tira con ella y se empezaron a comentar cosas, y después de eso nos separamos, pero nunca tuve unas certezas’’.

Soledad admitió que rompió su relación con el actor a causa de esto: ''Yo lo dejé’’; Polino yendo más a fondo le dijo que una relación tan afianzada no se deja por rumores: ''Algo habrás visto’’.

La actriz explicó que pasaron cosas en la relación que no les hacían bien y situaciones que rebalsaron el vaso.

Isabel Macedo actualmente está casada con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, con quien tiene una hija.