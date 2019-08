Sol Pérez sueña con ser electa diputada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sol Pérez sorprendió a todos el domingo, cuando en Infama Recargado América TV) dio a conocer su deseo de ocupar una banca en el Congreso argentino en un futuro no muy lejano.

Según contó la modelo, su pasión por la política y la función social surgió tras la trágica muerte de su abuela, en 2016. "Mi abuela murió atropellada en un accidente. Para mí fue un antes y un después, me marcó de por vida en la forma de encarar un laburo, una relación, en todo", contó la rubia, que estudia Derecho en la UBA (Universidad de Buenos Aires).

Este lunes, desde el programa en el que trabaja como panelista, Involucrados (América TV), dio más precisiones de su sueño de ser diputada, al tiempo que aseguró que llevaría adelante su labor parlamentaria ad honorem. " Quiero ser diputada, pero no quiero un peso de la política. No quiero cobrar", señaló.

Y sobre su decisión de incursionar en la política, agregó que mucho tiene que ver con el camino que está haciendo la diputada electa por Santa Fe, Amalia Granata. "Me parece muy bueno lo que está haciendo Amalia. Me alegra que la gente empiece a confiar en ella. Aunque esté en la vereda opuesta, para plantarse en la política hay que tener unos ovarios enorme. Más aún viniendo del medio y siendo mujer", apuntó Perez.



Pero además, para no dejar dudas de sus intenciones, agregó: "Me quiero acercar a la política para ayudar a la gente. No me interesa el poder, ni la plata. Todos los que llegan tienen mucho dinero. Pero no están cerca de la gente porque no vivieron los problemas. Van, se sacan la foto y se van. Hacen campaña con la gente que los necesita".