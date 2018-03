Sol Pérez reveló que sufre de acoso callejero: "Tengo miedo de salir"

Sol Pérez, la exchica del clima, habló en un programa radial, donde reveló que fue víctima de acoso callejero en varias oportunidades. "Tengo miedo de salir", expresó.



"Muchas veces me sentí en peligro en la calle. Tengo miedo de salir, uno cierra corriendo el portón. Una vez un tipo me manoseó en la calle y empecé a gritar. Mis amigas se quedaron paralizadas, el tipo se fue corriendo", dijo en diálogo con Catalina Dlugi. Y eso no es todo, aseguró que llamó a la policía y un portero de un edificio de la cuadra justificó el mal momento que vivió: "Miren también cómo salen", lanzó el señor en alusión a su vestimenta.

“Tuve otra situación donde un hombre me mostró su miembro en el tren, a las seis de la tarde. Un horror. Lamentablemente, una se acostumbra a esas cosas que no tendrían que pasar” , agregó la famosa Chica del Clima.

Por último, confesó que en el ambiente laboral alguna vez se sobrepasaron con ella: “Tengo un carácter bastante jodido, he renunciado a algunos trabajos por situaciones que no quise vivir. Había una persona que me cargoseaba detrás de escena, me decía 'dame un besito...' y terminé renunciando porque no quería bancarme esas situaciones. Ninguna mujer merece que la acosen”.