Sol Pérez reveló el exabrupto de Mónica Farro que habría desencadenado la pelea

Sol Pérez y Mónica Farro, ambas integrantes del elenco de la comedia 20 millones que está haciendo temporada en Mar del Plata, entraron en un cruce picante de declaraciones.

La exchica del clima dio su versión de los hechos en el programa Involucrados, de América TV. La rubia contó que tenía cero vínculo con la uruguaya en la previa de la obra. Es más, se evitaban. Hasta la semana pasada que se cruzaron en los pasillos de camarines.

"Mónica (Farro) me dice ‘vos tenés algún nombre problema conmigo’. La miro y le digo: ‘yo no tengo problemas con vos, el problema lo tenés vos conmigo", contó Pérez.



A partir de ahí comenzó una acalorada discusión. “Ella llegó a decirme que yo me acostaba con el productor”, reveló Sol en su charla con Pia Shaw. “Si lo estaría, ella -por Mónica Farro no estaría trabajando acá”, deslizó. Pero no todo terminó ahí.

Según la versión de Pérez, Farro estaba completamente "sacada" y dijo en cierto momento: "‘agradezcan que ustedes cobran un sueldo, por las pij... que yo chupo’"... "¿A ustedes les parece que se puede trabajar así?", se preguntó.



La polémica frase recorrió los programas de TV argentinos y Ángel de Brito la calificó como "la frase del verano".



Farro desmintió la versión de Sol Pérez desde su cuenta de Instagram. " besitos a todos.... pregunta: quien chuparia pi.... para pagar sueldos de otros???? No sería más lógico que lo haga para mi?", se preguntó en una publicación compartida con sus seguidores.