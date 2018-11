Sol Pérez mandó al frente a sus exnovios futbolistas

Sol Pérez no tuvo pelos en la lengua a la hora de criticar a sus exnovios futbolistas. En diálogo con Marcelo Tinelli en Showmatch, la exchica del clima dio por bueno el comentario: “Los jugadores de fútbol son muy agarrados, vos lo viviste”, aseveró el conductor, mientras ella reafirmaba su frase.

Pero la rubia fue a más. “Tenía un novio muy ‘rata’ que para mi cumpleaños me regalaba...”, dijo Sol aunque Tinelli la interrumpió y quiso saber el nombre.

“¿Lisandro Magallán, el de Boca, era muy ‘agarrado’?”, y Sol respondió con un gesto de “más o menos”. Y continuó: “Pero había otro peor, muy conocido de River, que en su momento me traía ropa del canje que le daban. Ponele, me traía una calza de mujer de la marca que a ellos los auspiciaba. Prefiero que me regale un chocolate. ¡Eso es de rata!”.

“Yo invité mucho”, prosiguió la modelo. “Otro me regalaba vales para una cena y nunca me llevaba a cenar. Después se vencían los vales y yo terminaba sacando la tarjeta”, recordó, aunque no dio detalles de los nombres.