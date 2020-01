Sol Pérez lloró al hablar de su cruce con Mónica Farro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una discusión en camarines hizo estallar el primer conflicto de la temporada. Las protagonistas fueron Sol Pérez y Mónica Farro, compañeras en la obra de teatro 20 millones. ¿La razón? Según Intrusos, la pelea entre las actrices habría comenzado por un vestido metalizado que Pérez le habría prestado a Farro para que haga el saludo final. La uruguaya habría aprovechado para comentar que la prenda "le quedaba un poco grande". Ahora, Pérez habló en la televisión y quebró en llanto: "No la estoy pasando bien", apuntó.

El enfrentamiento escaló a tal punto que la obra en la que ambas trabajan debió levantar su segunda función, ya que Farro y la ex "chica del clima" casi se van a las manos. "No voy a hablar de nada, no tengo ganas", dijo la modelo a Implacables, mientras entraba al teatro Atlas. Pérez, que señaló que está pasando un mal momento, además afirmó que bajó mucho de peso por el estrés que le generó la situación. "Yo nada más quiero que se cumplan mis condiciones en el contrato y nada más. Después ya está todo bien".

Consultada sobre el supuesto pedido que había hecho de no compartir más escenario con Farro, Pérez quebró en llanto. "No, yo no pido esas cosas", señaló. "Solamente quiero que se me de un buen ambiente de trabajo. Peso 20 kilos menos de todo lo que bajé de peso. Estaba viendo los comentarios en las redes sociales, subí una foto y hay gente que me pone 'tirale un pedazo de carne', cosa que a mí jamás me pasó", dijo la modelo.