Sol Pérez en llamas: baile sensual y pelea con De Brito

La "exchica del clima" fue la protagonista de una nueva gala de la ronda de baile dedicada a los éxitos de Luis Miguel en el Bailando 2018. Con nuevo soñador, Damián García, debido a la lesión que padece Fernando Bertona, la rubia se mostró como la participante más hot con la coreografía de Suave, uno de los éxitos de Luismi en la década del '90.

Pese a la sensualidad desplegada, la rubia no logró convencer a Ángel de Brito, que la cuestionó durante la semana por exponer su cuerpo y no tener talento a la hora del baile. Lo dejó el jurado en claro con su devolución: “Tenés una gran coach, tenes un gran baila´rin pero la que fallás sos vos. No bailás. Vos te sacaste fotos, subiste bajaste”. Puntaje: apenas 3 puntos de los 18 que la rubia cosechó, gracias a una unidad más que le dio el jurado del BAR.

Sol Pérez había dichó que De Brito le daba "asco" y ayer tuvo que explicarlo: "Estuve mal al decir que me daba asco. No me da asco él sino sus dichos. No hay que hacer humor con cualquier cosa. Ni decirme que si me muestro en pelotas (sic), después me tengo que bancar ciertas cosas. Eso fue lo que dijo Iliana (Calabró) en el programa de Ángel y él agregó que yo me cosificaba. Además, me amenazó con (difundir) un audio mío. No me amenacen. Si tiene algo que mostrar, que lo muestre. Es un audio que yo le mandé a la producción (de 'ShowMatch') en un ámbito laboral y privado".

Mirala a Sol Pérez en acción: