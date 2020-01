Sol Pérez denunció a Mónica Farro: "Me quiso pegar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con la temporada veraniega en marcha, un nuevo escándalo estalló en Mar del Plata. Esta vez, las protagonistas del conflicto fueron Sol Pérez y Mónica Farro, protagonistas de la obra 20 millones, quiénes discutieron en camarines y casi se van a las manos.

Mientras que la función de esta noche no corre peligro, se llevó adelante esta tarde una reunión con el director de la obra Sebastián Almada, los productores Jorge Parodi y Guillermo Marín y Carmen Barbieri para definir las medidas a tomar para que el conflicto entre Pérez y Farro no llegue a mayores.



Tras varias versiones que aseguran que la vedette uruguaya insultó e intentó golpear a la modelo argentina, Pérez habló esta mañana en Involucrados. "Estoy a la espera de la resolución que van a tomar. No voy a decir nada de lo que pasó ahí adentro. Estoy esperando que la producción me dé una respuesta porque esto era algo que yo dije que iba a pasar desde el día uno, desde que me dijeron que esta persona iba a formar parte de esta obra", expresó enfurecida desde el móvil.

Luego de confesar que ella jamás actuaría así, la panelista del ciclo de América agregó: "De ninguna manera le voy a levantar jamás la mano a nadie. Te puedo gritar, decir de todo pero jamás me voy a ir a las manos con ninguna compañera de trabajo ni con ninguna otra persona. Con las situaciones que pasaron, se hace muy difícil poder seguir".



Mientras que Pérez aseguró que intentó por todos los medios no confrontar con su compañera, al parecer la mala relación entre ellas no es nueva. "Nuestros camarines están uno frente al otro. Siempre que esta persona tuvo un trato horrible para conmigo directamente cerré la puerta, ni quería cruzármela. Decidí que solo el trato sea arriba del escenario. Yo hice todo lo posible. Yo sabía que esto iba a pasar y se lo dije a la producción, ahora que vean cómo lo solucionan", volvió a repetir enojada.



"Estoy con muchísimo dolor de estómago, así estuve toda la semana. Es por los nervios y el estrés. Uno viene aguantando un montón de situaciones, por suerte todos lo sabían. Nunca jamás quise que existiera un problema por eso decidí callarme. Traté de laburar profesionalmente pero no me siento cómoda así (...). No está bueno laburar con gente así, no está bueno el conflicto en ámbitos de trabajo. Yo jamás en mi vida viví algo igual", apuntó.



Frente a los rumores que aseguran que hubo un par de testigos que presenciaron esta pelea y que hasta "tuvieron que agarrar de la cintura a ambas para descomprimir la situación", Pérez opinó: "Me di media vuelta y me fui pero sí, es real que se metieron en el medio. No voy a decir nada más", concluyó.

"Te queda un poco grande"

Según Intrusos, la pelea entre las actrices de 20 millones habría comenzado por un vestido. Al parecer, Pérez le habría prestado un vestido metalizado a su compañera para que haga el saludo final. Sin embargo, la discusión habría comenzado cuando Farro insinuó que la prenda "le quedaba un poco grande", lo cual habría enojado a la mediática.

"A partir de este altercado, Sol la bloqueó a Mónica en Instagram. Esta se enteró y la fue a buscar a camarines y ahí estalló todo", detalló el cronista de Intrusos, al tiempo que dejó entrever que corre peligro la continuidad de Pérez en la obra.