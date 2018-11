Sol Pérez dejó con su novio y publicó los chats de la ruptura

Sol Pérez no suele compartir detalles de su vida privada, pero esta vez, por venganza, reveló los chats íntimos que la hicieron romper con el chico con el que estaba saliendo.

"De los creadores de 'sigo a nenas que acaban de terminar el colegio' viene: 'no me conquistás'. Yo me quiero matar", escribió Sol para acompañar la primera captura del chat en el que el joven le hace un reclamo: "No es que vos intentás conquistarme o algo". Furiosa, ella contestó: "Juro que no puedo creer lo que leo. ¿Cómo te di bola? ¿Me explicás?".

En otra captura siguen las peleas.. "Basta de excusas. Me cansaste, te juro", se sinceró Pérez, y le envió un audio de 20 segundos.

"Bueno, suerte con los viejos lesbianos", fue la dura respuesta del susodicho, de quien se desconoce su identidad. "Sos un pelot… Y esto lo voy a subir también", advirtió Sol Pérez, que cumplió con la promesa al ventilar las charlas como historia de Instagram.

Para finalizar, Sol escribió: "Lo mío es darle bola estos pelot… Estoy destinada al fracaso".