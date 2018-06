Sol Pérez dejó a su novio futbolista: el detalle por el que sospechó de su infidelidad

Sol Pérez reveló que el trato con su ex la hizo intuir que le estaba siendo infiel. En diálogo radial con el programa Infumables, la chica del clima expresó que su expareja tenía actitudes sospechosas.

"Tenía horarios raros, me decía 'dormí doce horas', no me atendía el teléfono. Cosas que no se las cree nadie. Además, me mandaba un mensaje cuando se levantaba y me volvía a contestar a las tres horas", relató Sol.

Los conductores fueron directo al grano y le preguntaron: "¿Te cag..?". Entonces, ella contestó: "Creo que sí". "Se pudrió todo. Otra vez sola", concluyó la ex Bailando por un sueño.

La historia de amor duró apenas unos días. Sol había revelado que estaba saliendo con un chico pero jamás dio a conocer su nombre. Apenas se supo que el candidato era un futbolista de 25 años. Ahora, ya es cosa del pasado.