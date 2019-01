Sol Pérez: "No nos cosificamos las que subimos fotos (hot); es libertad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al igual que Jimena Barón , Sol Pérez disfruta de hacer gala de su corporalidad en Instagram. Tal como ella misma lo definió en otras ocasiones, "mostrarse" es su manera de alzar la bandera de la libertad, la autodeterminación y el empoderamiento femenino.

Será por eso que la movilera de Gente opinando no pudo evitar tomar partido en la polémica que la actriz y cantante protagonizó con Julia Mengolini a través de las redes sociales hace unos días. "Me pareció muy machista", señaló la ex "chica del clima" en relación a los dichos de

la periodista sobre la costumbre de Barón de enseñar sus curvas.

"Todo bien con tener un lomazo y postear tres fotos por día. Cada uno sobrelleva el patriarcado como puede. Ahora, bien: no me vengan con que eso es empoderamiento. Yo lo veo más parecido a una suerte de esclavitud", escribió Mengolini la semana pasada, como una suerte de

manifiesto en Twitter. De inmediato, Barón salió a responderle: "¡A vivir la vida propia y dejar al de al lado en paz si es que anda feliz sin molestar a nadie! Libertad es eso. Sean, como quieran, como siempre lo hayan soñado, como les de felicidad, no necesitamos el visto bueno de

nadie".

"No me esperaba la línea de pensamiento [de Mengolini]. Me parece bien que cada uno exponga lo que piensa y lo que tiene ganas de decir, pero me llamó la atención porque fue como clasificar a las mujeres, entonces me lleva de nuevo al machismo y hace retroceder", apuntó Pérez en

diálogo con el programa radial Por si las moscas, por La Once Diez.

"Eso de que si tenés cierto cuerpo no lo podés mostrar. Volvemos a las cool y a las no cool, a que no te podés poner un short para salir, te censurás, si otro te mira alimentaste al patriarcado", siguió la modelo y panelista.

"Volvemos a poner a la mujer en el papel de culpable cuando es lavíctima. Es muy chica la línea que separa el pensamiento: muchos dicen que las que subimos fotos de alguna manera nos estamos cosificando, pero en realidad es libertad. Cada uno hace lo que quiere, entonces ninguno te puede decir nada sobre si alimento al patriarcado o no. Es una

cuestión que no tiene que ver con la imagen".

Además, la exparticipante del "Bailando por un sueño 2018" aseguró que le parecieron "muy machistas" los dichos de Mengolini. "No se fijó en las modelos top que, como todos, están subiendo fotos en malla durante sus vacaciones. Lo que le molestó es el cuerpo de Jimena: es una clasificación machista y retrógrada porque tiene un cuerpo voluptuoso", indicó. "Cuesta

salir constantemente de ese pensamiento y alimenta el patriarcado y está vendiendo. Como que ella quiere conquistar al hombre. Pero lo que no saben, y lo digo de corazón, es que quienes más nos siguen son mujeres. Si vas a la puerta del teatro o de la radio las personas que me llevan

regalos son mujeres".

Al ser consultada sobre los peligros de imponer "cuerpos ideales" a través de las redes sociales, Pérez relativizó el tema. "Yo no considero que mi cuerpo sea perfecto, quizás otro sí. A mí quizás me gusta más el cuerpo de otra. ¿Por qué Mengolini no se fijó en las fotos que suben Eva De Dominici o Calu Rivero, por decir algunas?", cuestionó.