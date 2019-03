Sol Pérez anunció su noviazgo y a los dos días lo dejó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La mediática tuvo un romance que duró lo mismo que un suspiro y fue ella misma quien lo confirmó. Su chico era Rodolfo Parato, uno de los dueños de la confitería marplatense “El Torreón del Monje” y comenzaron una relación en secreto. Fue en el cumpleaños de Florencia de la V, la semana pasada, donde la rubia decidió presentarlo oficialmente como su novio.

Mirá el video:

Sin embargo, un intercambio que mantuvo con el empresario a través de WhatsApp derivó en el final de este noviazgo que duró menos de 48 horas.

¿Que decía ese chat? Básicamente Parato habría dejado plantada a Sol que, tras terminar la función de la revista de Carmen Barbieri, lo esperó para salir con él. Si embargo, tras más de medio hora de espera, el empresario le dijo que tenía pensado salir con amigos.

"La historia ya está, se terminó. Tengo mala suerte. No soporto las mentiras y a mí, cuando me mentís una vez, ya está", dijo Pérez en el programa Involucrados (América TV).

Según contó la actriz, ella le escribió: "Mirá, la verdad, la próxima avisame si no querés hacer nada porque me re colgaste". A lo que el empresario

le respondió: "Yo no te dije eso. Te dije que me iba a bailar con mis amigos".

No conforme con la explicación, Pérez le mandó una captura de pantalla con los mensajes que se habían mandado, demostrando que ella tenía razón. "Tengo la mecha corta. Muy corta. Yo veía actitudes que no me cerraban. Así que decidí borrarlo porque no le interesó ni quiso explicar nada", indicó.