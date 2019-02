Sofía Zámolo recordó cuántos hombres compartió con Luli Salazar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

lengua karateca de Moria Casán no tiene límites y mucho menos como anfitriona de Incorrectas, en América. La exjurado de Bailando por un sueño aprovechó el aire para sacarse una duda: qué pasó entre Sofía Zámolo , panelista de su ciclo, y Luli Salazar . "¿Se pelearon por un hombre?", se preguntó. Y la modelo contestó: "Con Luli compartimos dos hombres".

En épocas donde ni las relaciones abiertas ni el poliamor eran temas tan mediáticos, Luli cruzó un umbral, para Sofía, y tuvo un encuentro con su novio. Después, hubo otro hombre, pero "por cuestiones legales", la rubia no quiso dar demasiados detalles.

En la primera historia, Sofía estaba de novia con un norteamericano y Luli "se portó mal". "Era jovencita. Tenía 20. Lo conocí en un partido de polo. Estuve de novia dos años. Él era muy buen mozo. Súper atractivo. Y bueno, hubo una seducción de parte de ambos. Igual el que se portó mal fue él", reconoció. Aunque dejó entrever que con Luli, más allá de que no había una amistad, sí había vínculo: "Yo a Luli la conocía de los desfiles, me la encontraba en todos lados, compartía cenas".

Moria atacó de nuevo y quiso saber cómo se enteró de la infidelidad. Entonces, Zámolo explicó: "Él cometió el error de dejar la computadora abierta en la casa que compartíamos. Le había mandado un mail a sus amigos contándole todo con lujo de detalles".

Lo que leyó no alcanzó y ante la versión de él, ella decidió creerle: "Él primero me fue infiel y yo, como una tonta, seguí con él. A Luli no la quería nada, pero ahora es un amor y ya pasó el tiempo. Él me híper juraba que le estaba inventando a los amigos. Yo tenía 20 años y quería creerle".

Más tarde, fue Luli la que contó la versión a una maquilladora de ShowMatch que resultó ser íntima del hermano de Sofía. Ya no quedaban dudas. Fue ahí que se separó.

Esa no fue la única vez que repitieron hombre con la vedette. "El segundo no me cagó, pero no lo puedo decir porque me puedo comer un juicio penal. No es conocido. Yo antes de ponerme de novia con él, él había estado un par de veces con ella y cuando me separo, volvió a estar con ella", reveló.

Como dice el refrán: "el tiempo cura las heridas" y hoy, Sofía no tiene rencor. "Hoy tengo súper buena onda con ella", concluyó.