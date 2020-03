Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El periodista Leonardo Haberkorn (Desayunos informales, Séptimo día) experimentó síntomas de gripe durante la semana como tos y dolor de garganta, lo que lo llevó a hacer un alto en las actividades desde el jueves y a tomar medidas de resguardo ante la amenaza del coronavirus.

Este domingo, Haberkorn participó de forma remota del programa periodístico de Teledoce, Séptimo día. Aclaró que se encuentra bien pero por precaución se aisló en la barbacoa de su casa, se sometió al test por cornavirus y aguarda los resultados.

Inclusive, el periodista preparó y presentó un informe sobre la capacidad del sistema de salud uruguayo para afrontar una crecida en los pacientes que requieran acceder a camas de CTI.

"Tuve algunos síntomas gripales. Me vino a ver una doctora. Como trabajo en un lugar como Teledoce donde hay mucha circulación de gente, estimó que era lo mejor que me hiciera la prueba. Desde ese momento me encerré en el fondo de mi casa, en la barbacoa. Y estoy esperando el resultado. Estoy mucho mejor, me siento bien", dijo en Séptimo día.