¿Silvina y Vanina Escudero están peleadas? El gesto 2.0 que despertó rumores de crisis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La distancia física no les habría hecho bien a las hermanas Escudero. Con Silvina en Argentina y Vanina instalada en Uruguay, junto a su pareja Álvaro Navia y sus dos hijos, las bailarinas no atravesarían su mejor momento y eso lo reveló un gesto de redes sociales.

En las últimas horas, la chimentera argentina Juariu confirmó que la morocha y la rubia se habían dejado de seguir en redes sociales. Según comprobó a través de capturas de pantalla, Silvina también había dejado de seguir a su cuñado, evidencia digital de una crisis de familia.

Todo empezó con la pregunta de un seguidor, que le escribió a Juariu (Vicky Braier): "¿Qué opinás de la grieta Escudero? ¿No ama más a su hermana que no se siguen?". Allí, la panelista de Bendita comprobó que habían cortado su vínculo virtual, y además descubrió que Silvina la bloqueó.



Luego de que los portales de noticias se hicieran eco del gesto 2.0 que dejaría en evidencia una crisis de familia, Silvina volvió a darle follow a su hermana y a Waldo. Sin embargo, Vanina no la había correspondido en las primeras horas de esta tarde.

La prueba de que no se seguían en Instagram

En julio, Silvina estuvo de invitada a Almorzando con Mirtha Legrand y se quebró al hablar de sus sobrinos, a quienes no puede ver tan a menudo como antes por la mudanza a Uruguay y las restricciones que vinieron con la pandemia del coronavirus.



Allí, la panelista de Los Mammones dejó en claro la molestia que tiene con su hermana por la decisión de instalarse en otro país. “Vanina cuando me dijo que se iba a Uruguay ‘acá nomás, pasando el charco’. ¡Anda a c..., Vanina!”, dijo enojada.