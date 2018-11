Silvina Luna: "La mala praxis me arruinó la vida"

·n 2010, Silvina Luna tomó una decisión que le cambiaría la vida: se sometió a una cirugía estética y recurrió a la ayuda del médico Aníbal Lotocki, quien le hizo una liposucción y mezcló su grasa con metacrilato para inyectársela en los glúteos.

Tres años después, sus problemas de salud comenzaron y el calvario para la modelo, que acabó denunciando al cirujano en un proceso judicial, aún continúa. La ex-Gran Hermano acudió como invitada a La Noche de Mirtha y contó cómo sigue su "lucha".

"¿Qué te afectó? ¿El riñón?", preguntó la conductora. "Muchas cosas. En un punto siento que me arruinó la vida. Esto fue hace muchos años, la cirugía fue en 2010. Me detectaron el problema en 2013, y desde ahí tengo que hacer consultas todas las semanas al médico; tengo que tomar más de un remedio por día y sufro el miedo a tener algo que no está bien en mi cuerpo y de no saber. Cualquier cosa que tengo, la relaciono directamente con eso", recalcó visiblemente afectada la panelista de Incorrectas.

"Me da miedo y hay una angustia que me afectó en toda mi vida, a nivel psicológico y en todo. Ya detectaron que ese producto está prohibido y solo él sabe lo que es. Y, como yo, hay un montón de chicas que confiaron en un profesional. Hay casos de muertes y a mí me escriben muchas chicas que pasaron por su quirófano: una, por ejemplo, tuvo trasplante de riñón; otra está por ser trasplantada y además hay personajes públicos, como Stefanía Xipolitakis, Gabriela Trenchi -que estuvo a punto de la muerte- y que era su pareja. ¡Imaginate que se lo hizo a su propia pareja!", contó angustiada.

Hace dos años, Luna viajó a California, en Estados Unidos, para someterse a un tratamiento para hacer frente al problema. "Eso supuso toda una parte económica que tuve que afrontar, pero no se pudo. Este año volví y me junté con médicos para ver si es posible esa cirugía, pero hasta ahora no le di con la tecla. Probé con mil terapias alternativas. Es mi lucha", añadió.

Su vida "cambió por completo", aunque asegura que, desde entonces, inició un camino más enfocado en lo espiritual y dice que encontró "una nueva forma de disfrutar las cosas". Medita y busca la felicidad "en cosas que no tienen que ver con lo material", dijo.

Tras ello, Mirtha Legrand quiso saber cuál es su estado sentimental actual y no pudo evitar preguntarle por El Polaco. "¿Se iban a casar?", preguntó la conductora. "Sí, pero todo fue una locura. Esa relación fue un delirio. Ahora estoy disfrutando de la soltería y me va muy bien. Pero no estoy enamorada", respondió la modelo.