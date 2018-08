Silvina Luna dijo que una uruguaya "la icardeó"

Silvina Luna reconoció hoy en LAM que se peleó con Vitto Saravia desde que vio unas fotos de revistas Caras de Argentina, donde se confirmaba la relación de la uruguaya con el DJ, Manuel Desrets.

La confesión ocurrió mientras la vedette argentina se refería a sus amores pasados y cuando le preguntaron por "Manu" se refirió al romance con Vitto: “Está de novio con una amiga mía. Le mando un besito. No estoy enojada pero no hablamos más. Me enteré por los medios. Eso fue feo. Éramos muy amigas, viajábamos juntas. Me escribía y no me contó. Es muy difícil remontar una amistad cuando no hay honestidad”.

“Yo me peleé con él y empecé a salir con Ezequiel. Creo que una no puede manejar el destino de las otras personas ni los vínculos. Uno no es dueño de nadie. Me molestó la falta de honestidad y enterarme por una revista. En su momento se lo dije. Cuando estábamos de novios, ella venía siempre a casa. Es algo que pasa hasta en las mejores familias”, agregó Luna.

Silvina admitió que la modelo uruguaya le dio excusas y le dijo “que no fue adrede, que no hubo mala intención. Nunca había sentido que él estaba interesado en ella. Y a él no le puedo reclamar nada porque yo a él lo dejé por otra persona. Yo ya lo solté y ya está. Que sean felices. Él es lo más. Nosotros estuvimos cuatro o cinco años conviviendo. Fue familia durante mucho tiempo. Eso fue raro”.

“No sé si no fue una venganza de él. Como venganza era muy lindo. No nos peleamos mal ni nada. Vos tenés una amiga y ¿desde cuándo lo estaba deseando?.. Me icardeó. Lo más divertido fue que ellos empezaron a salir en año nuevo y el 15 de diciembre me encuentro con ella y le digo que había visitado a la familia de Manu, me encontré con él y que me había agarrado nostalgia. Le cuento eso y a los quince días lo fue a buscar. Tremendo. Ella llegó acá y en nuestro grupo de amigos la habíamos adoptado. Cada uno se gana lo suyo. La bloqueé, ya no la tengo más”, cerró Silvina, según reprodujo el portal Yaespectaculos.com.