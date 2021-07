Silvina Escudero se quebró al hablar de sus sobrinos en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Silvina Escudero emocionó a todos en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) al ver un video de sus sobrinos a quienes debido a la pandemia de coronavirus -ellos viven en Uruguay- no ve hace más de seis meses. Además, le envió un mensaje polémico a su hermana Vanina.

“Yo en mi casa tengo una habitación para mis sobrinos, yo casi que los crie con mi hermana. Los iba a buscar al colegio y hacía muchas de mis actividades con ellos. Y ahora me hacen una videollamada llorando”, relató Silvina antes de que Juana Viale le anuncie que tenían una sorpresa para ella. En ese momento, pusieron al aire un video de los niños enviándole saludos a su tía.

Al volver al piso, la panelista estaba llorando y confesó: “No soporto lo que los extraño. No quiero llorar, perdón”. “Además es imposible viajar hoy en día a Uruguay. Ay, te quiero abrazar”, confesó Juana. “Es que mis sobrinos son lo más, no sabés lo que los extraño. De repente estoy en casa y me llaman llorando y es horrible”, continuó Silvina antes de lanzar un insulto a su hermana. “Vanina cuando me dijo que se iba a Uruguay ‘acá nomás, pasando el charco’. ¡Anda a c..., Vanina!”.

“Es que con la pandemia no podés viajar a Uruguay, uno que tal vez estaba tan acostumbrado. Yo viajaba mucho y hay situaciones en la vida que te ponen c... para el norte”, expresó la conductora. “Si yo estoy así, imaginate a mis viejos. Ellos no salen a ningún lado. Es terrible extrañar así”, aseguró Silvina.

Luego, Sofía “Jujuy” Jiménez relató que su hermana se fue a vivir a México y que entiende la sensación de Silvina. “Quiero pensar que es lo mejor”, comentó. “No, no es lo mejor. Es una c... Yo pensé que era lo mejor para mi hermana pero que se vaya a la m...”, sentenció enojada Escudero.