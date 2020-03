Silvina Escudero habló del mal momento que pasó cuando se filtró su foto prohibida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La modelo y bailarina Silvina Escudero estuvo en el piso de Incorrectas y contó cómo fue cuando, en el año 2011, alguien filtró una foto íntima que le había sacado su pareja de ese entonces. "Fue una tragedia para mi", sostuvo.

La exparticipante y jurado del Bailando por un sueño , fue entrevistada por Moria Casan y entre muchas de las declaraciones, detalló el mal momento que vivió cuando su foto íntima fue subida a Internet. "Sentí que pasaba algo catastrófico. Yo era chica, era otra época. La foto fue robada y vendida, la veo a la distancia y hoy no me parece nada, pero en ese momento me aniquiló", indicó en el living del programa.



Durante 2011 y siendo ella la primera de muchas, fotos y videos de mujeres del espectáculos comenzaron a "filtrarse". "A la semana salió el video de Silvina Luna , a los meses el video de Fátima Flores . Un horror", detalló Escudero.

Si bien la " porno venganza " hoy es un delito de hasta dos años de cárcel, aun continúa siendo muy complicado poder detener la viralización y propagación de fotos o videos en la web. Cuando algo sube a Internet, es de Internet. "En ese momento entré en una depresión muy fuerte y mucha angustia. Hoy sale una foto así y digo ¡qué diosa que estoy!", ironizó.



Por otro lado, la bailarina explicó que si bien sabe quién es el culpable de que esa imagen se filtre, en su momento nada pudo hacer. "Yo sé quien fue, fue la persona que arreglo mi computadora, pero bueno. Gasté mucha plata en abogados, pagué más de cinco mil dólares pero no se pudo hacer nada", sostuvo y finalizó: "Hoy soy más grande y no me haría daño. En ese momento la pasé muy mal, fue muy dañino para mi. Sobre todo porque, a ver, es lo que hacemos todas, no tiene nada de malo, pero bueno, era muy chica".