Silvina Escudero, Gastón Pauls y un romance armado con dos historias de Instagram

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Si hay hambre no hay pan duro, creo que dice el dicho, y eso se nota en los medios de la farándula cuando no hay nada de lo que hablar.



Porque ustedes no tienen en consideración, cuando se quejan de las “gansadas” de TV Show por ejemplo, que es más difícil encontrar famosos haciendo cosas interesantes, diferentes o copadas que una aguja en un pajar. Sí, hoy vine con todos los refranes de la abuela Susana, chiques, para que no la olvidemos.

En Argentina —y hablo mucho de les argentines, sí, porque si allá pasa poco acá mucho menos— están diciendo que Silvina Escudero y Gastón Pauls estarían saliendo. Hasta ahí todo normal, ¿no? Son del mismo medio y eso siempre facilita la generación de romances.

El punto es el porqué de semejante especulación. Si están leyendo parados mejor siéntense...

Primero, obvio, lo que hizo saltar las alarmas es que se empezaron a seguir en Instagram. Y después, que ella lo arrobó en unas historias por alguna cuestión laboral, sumó un sticker con corazoncitos. Y cuando él reposteó la historia, agregó más corazoncitos y el emoji ese que da besos con corazón. Perdón que usé tanto la palabra “corazón” en el mismo párrafo, no se me ocurren sinónimos chiquis.

Y ya, eso es TODO lo que hay como para fundamentar un romance. Silvina en Los Mammones, el programa donde es panelista, dijo que está sola. De la vida amorosa de Gastón no tengo ni la más pálida idea desde que se separó de la novia a la que le llevaba como 30 años. Pero si les interesa la novela, mejor dénle follow.