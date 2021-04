Silvia Süller, de novia con un uruguayo, opinó sobre Lacalle Pou: "Está bueno"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La mediática argentina Silvia Süller sorprendió al contar que comenzó una relación virtual con un joven uruguayo, al que conoció durante la pandemia por cuestiones laborales y con quien se divierte mucho.

La exvedette fue entrevistada por el programa Hacemos lo que podemos de Universal 970 AM, y en la nota conversó sobre el confinamiento que enfrentó durante la pandemia del coronavirus. "Es mi estilo de vida estar encerrada, yo disfruto. A veces le digo al encargado del edificio: 'Si ves que no bajo en tres o cuatro días, llamame, a ver si estoy muerta'", bromeó.

Igual contó que prácticamente no trabajó en 2020, pero recordó sus mejores momentos laborales en la década de 1990 y aseguró que ganaba el equivalente a 20 departamentos. "Invertí, invertí plata afuera, me he comprado brillantes, oro. Fueron los mejores 10 años que he vivido", dijo.

Pero la pandemia no solo fue encierro o falta de trabajo, sino de comienzos. "¡Estoy de novia con un uruguayo!", reveló Süller y relató el comienzo de este amorío que, de momento, es virtual, por la pandemia.

"Siempre me las rebusco; empecé a hacer videollamadas y las cobraba", contextualizó. "Y en una de esas charlas me llamó; está estudiando periodismo, tiene 23 años", reveló antes de largar una carcajada, para sorpresa de los conductores. "23 años contra 63. 40 años nos llevamos".

Süller dijo que el vínculo es "todo virtual" porque no abren la frontera, contó que se llama Martín Lema y que hace nueve meses están juntos, aunque a distancia. "Me vuelvo loca. Me río tanto, tanto; es tan gracioso. Me compró con el humor. Porque yo hago reír y reír a la gente, pero a mí no me hace reír nadie", aseguró.

En sus redes, Lema se presenta como "futuro periodista de espectáculos". Süller ya había hablado de él en otras oportunidades.

Por fuera de lo amoroso, la blonda dijo que a su hermano Guido no lo quiere ver "nunca más en mi vida", porque es "un psicópata". También habló de su historia de amor con Silvio Soldán, de quien se separó hace ya 30 años; dijo que su única amiga de la farándula es Marina Calabró y que no tiene un pensamiento muy feminista porque "el hombre otorga".

Por último, habló del presidente Luis Lacalle Pou y con la desfachatez que lo caracteriza, lanzó: "Está bueno (...) Si fuera un hombre común y silvestre y me encararía, sí, sí, por ahí tomaría un café, una cena". "No sé cómo es como presidente, si es bueno o es malo para ustedes", aclaró.