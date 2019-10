Sigue el escándalo: Mariana Nannis asegura que Claudio Caniggia sale con un travesti

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Amore mío escuchame una cosa, ¿viste que con Claudito Paul inventaron un chat como que estaba tirada ahí como con cuatro patas? Yo no hago esas cosas. Entonces, te voy a contar: Yo lo tengo en el celular como Claudio Travesti, porque se come a un 'trava'. Entonces, como se come trava, yo lo tengo como 'Travesti'", disparó la Mariana Nannis, a través de un audio que la rubia le envió a Ángel De Brito a través de WhatsApp.

“CANIGGIA SALE CON TRAVESTIS”. Mariana Nannis le echó más leña al fuego. Escuchá el TREMENDO AUDIO que el envió a @AngeldebritoOk. #LAM @eltreceoficial pic.twitter.com/7JVQGgBrUn — LAM (@LosAngeles_ok) October 4, 2019

La rubia, que le dio autorización al conductor de Los ángeles de la mañana para emitir ese audio al aire, se refería a los supuestos chats subidos de tono que ella habría enviado a su ex y que divulgó la defensa del exfutbolista, para declarar su insanía mental.

“Terminan las mentiras, mentiras para el lado de los travas. Claudito Paul, pará de comer travas”, dispara Nannis.

“Claudito Pajarito, ¿cuál es el trava que te has comido más bonito?”, continúa la mediática.

“Pará de pasearte con el travelo, se te cagan de risa en tu pu** cara. Es más, el pajarraco travelo que tenés al lado, que parece un cuervo, un día te va a cagar en la cara”, concluye Mariana durante su descargo.

Respuesta de Caniggia

A raíz de estas declaraciones, Andrea Taboada le escribió a Claudio Caniggia, quien minutos más tarde le respondió.

“¿Pensás que puedo estar desmintiendo o comentando cada pelotudez que dice? Es totalmente patético. ¿Pensás que realmente puedo entrar en este juego y comentar una boludez atrás de otra todos los días? ", sostuvo el exfutbolista.

“¿Pensás que lo de ‘Travesti’ realmente necesita una explicación o una aclaración? Me parece ridículo de parte de ella”, concluyó Caniggia.