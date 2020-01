Shakira confiesa por qué no quiere casarse con Piqué: “El matrimonio me asusta”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La relación de Shakira con Gerard Piqué se ha convertido en uno de los vínculos más estables del panorama de los famosos. La pareja comenzó su relación hace cerca de una década y ya tiene dos hijos, Milan y Sasha, pero aún no se han decidido a darse el "sí, quiero". Ahora, la artista contó en una entrevista concedida al programa estadounidense 60 minutes el verdadero motivo por el que no pasan por el altar.



“El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida; prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, confesó entre risas bajo la mirada del futbolista, que no pudo evitar reírse también.

La entrevista se realizó con motivo de la presentación de la cantante como una de las artistas que actuará el próximo 2 de febrero en el medio tiempo de la Superbowl, uno de los eventos más mediáticos del año. La colombiana se mostró abierta y sincera a la hora de hablar de su relación con el futbolista.

El noviazgo de Shakira y Piqué se dio a conocer en el año 2010, coincidiendo con el Mundial de Sudáfrica. Desde entonces se han convertido en una de las parejas más estables, a pesar de que han confesado haber pasado momentos de lo más difíciles. Este mismo año, de hecho, la artista contó que, a raíz de sus problemas con su voz, el deportista llegó a decirle que “no quería un futuro con una mujer amargada”.