Serrana Sequeira dice que Andy Vila le "faltó el respeto" a las Llamadas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La artista fue entrevistada por María Gomensoro este lunes en Recalculando (Carve 850), donde dio su punto de vista sobre lo que sucedió con Andy Vila, en el desfile de Llamadas.

Serrana obtuvo una mención especial en el carnaval 2015 por su desempeño como vedette con C1080, pero sus inicios en el carnaval estuvieron en Tronar de tambores, donde Andy Vila hizo su debut como destaque en el desfile de Llamadas.

Sin embargo, Sequeira no disimuló su decepción por la performance de la rubia en los barrios Sur y Palermo. Es más, durante la entrevista que dio en Recalculando dijo que la conductora "lo menos que podría haber hecho es aprender a bailar por respeto".

Serrana aclaró varias veces que no tiene nada contra Andy Vila. Sin embargo, tiró otras frases picantes contra la comunicadora. Por ejemplo, “yo estoy segura que si a Andy le preguntamos que significa llevar la bandera no sabe, no tiene idea de eso. Ni ella ni Pachano, si van al Sodre a Romeo y Julieta, no los ponen a bailar ahí por más que quisieran”.

Asimismo, Serrana dijo que el concurso de carnaval no tiene nada que ver con las Llamadas. "Dejemos de definir algo que no es, el concurso de carnaval es una cosa y el desfile de Llamadas es otra, es la fiesta de la colectividad afrouruguaya. No estoy en contra que haya blancos, pero quienes participen tienen que conocer las tradiciones del desfile. Para famosos está el carnaval de Melo que trae a fulanito o menganito, pero se trata de eso. El desfile de Llamadas no es eso y rompe su esencia".

RELACIONADAS Wolf se cansó de la discriminación: "Esto de Andy no se hubiera generado si no era linda" By Ignacio Quartino Wolf se cansó de la discriminación: "Esto de Andy no se hubiera generado si no era linda" Wolf se cansó de la discriminación: "Esto de Andy no se hubiera generado si no era linda"

Culminada la entrevista a Sequeira, la producción del ciclo de Carve llamó a Andy Vila, para que se refiriera a los dichos de la vedette. Una vez más, como ya lo había hecho en BDU, la rubia aclaró que no es vedette y que ella sólo aceptó una propuesta que Julio Sosa le realizó para participar de las Llamadas porque lo consideró "un honor".

"Kanela me pidió que fuera a los ensayos y me quedé hasta el final de todos ellos para conocer a los integrantes de la comparsa", apuntó la rubia, a propósito de las condiciones que el director de Tronar de tambores le puso para desfilar con ellos. Sobre los dichos de Sequeira Vila fue contundente: " puede que no guste cómo bailé, pero eso no significa que le haya faltado el respeto a alguien", indicó.