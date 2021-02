Sergio Puglia se refirió a una vieja enemistad: "Que Verónica Lavalle tenga memoria"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En entrevista exclusiva con Jimmy Castilhos el comunicador y Master Chef, Sergio Puglia, volvió a recordarle a su examiga Verónica Lavalle, que ella llegó a la tele de su mano.

"Trabajó conmigo en Canal 5 y juntos llegamos a Canal 10. Porque ella no llegó sola con su propio programa de la mano de Hugo Blandamuro, ella vino a Canal 10 de la mano de Sergio Puglia", declaró el comunicador de Saeta TV.

La relación entre el comunicador y la astróloga no finalizó de la mejor manera y hoy no tienen diálogo. "Es la única persona que no saludo", declaró Lavalle en 2015.

En la entrevista, Puglia repasó sus inicios en TV y radio en el programa de Jorge Traverso y como casi por casualidad se metió en el mundo de la comunicación y los medios, hasta convertirse en una de las principales figuras del Canal Uruguayo.

Fue tajante al decir que la sociedad uruguaya fue muy hipócrita pero que estaba viendo un pequeño cambio.Festejó su cumpleaños número 71 en la Suite Presidencial de Enjoy Punta del Este; y no se guardó nada; ¿Cómo sigue su relación de pareja?, ¿quiere ser papá?, ¿qué piensa de Claudia Fernández?, ¿de Sara Perrone?, ¿de su amiga Susana Giménez?, todo esto y mucho más en esta impactante entrevista.