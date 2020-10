Sergio Puglia celebró venta de avión presidencial y Cristina Morán la lamentó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las dos caras de la moneda respecto al remate del avión presidencial se vieron la noche de este viernes en la TV uruguaya. Casi que a la misma hora, en Polémica en el bar Sergio Puglia celebraba con gritos de "aleluya" la concreción del remate mientras que en La letra chica (TV Ciudad), Cristina Morán lamentó que Uruguay se desprenda de la aeronave adquirida por la administración de Tabaré Vázquez.

"Se compró en un millón, se puso también muchos millones para mantenerlo y transformarlo después poniéndole una camilla de 90.000 dólares. ¡Lo que será la camilla! Se hicieron 140 y pico de viajes de los cuales nada más se hicieron desde el punto de vista médico. Y se vendió en 180 que es lo que marca mercado. ¡Aleluya!, ¡Aleluya! ¡Gracìas Tabarè Vàzquez! ¡Gracias a la administración anterior! Fenómeno. Me parece que una de vez por todas hablemos las cosas como corresponde. ¡Una sangría!", dijo muy efusivo Sergio Puglia.

"Aaaaaaleluya!!!!....Aaaaleluya!!!" Puglia festejó la venta del avión. "fue una sangría", dijo. Los viajes sanitarios fueron los menos, señaló en Polémica en el Bar. pic.twitter.com/jZVd0HiH4v — Leo Sarro Press (@leosarro) October 17, 2020

En el TV Ciudad, sin embargo, Cristina Morán no vio con buenos ojos la venta de la aeronave. "¿Por qué no se quedaron con el avión? ¿Por qué lo remataron?", preguntó la comunicadora. "Medio barato lo vendieron", comentó Diego González mientras la conductora prosiguió interrogando: "¿Por qué vas a vender un avión que estaba en condiciones para traslados sanitarios?".



Luego Morán comentó que el Ministerio de Defensa planea comprar dos aviones Hércules y criticó la venta nuevamente. "No lo entiendo. Pienso que fue una razón política. Haber rematado el avión por ese dinero es una rivalidad política. Es no aceptar lo que hizo el otro", dijo.