Sergio Puglia asegura que no va a la Marcha de la Diversidad: "Se ha politizado"

El comunicador Sergio Puglia anunció este viernes que no será parte de la Marcha de la Diversidad por sus compromisos en los medios (participa esta noche de Polémica en el bar) pero también fue crítico con algunos aspectos de la convocatoria.

"Es como que la han potilizado un poco y se pierde la esencia de la marcha del orgullo gay y por la diversidad. Tiene tanta cosa... un montón de planteos que lo hace es politizar una marcha que es por lo derechos de la diversidad", aseguró el comunicador en Radio Sarandí.

Puglia aseguró que acudió a "las primeras marchas" cuando "éramos 14 o 15". "Por suerte tengo archivo y resisto", añadió.

Criticó que de acuerdo a los organizadores "ser militante de un partido histórico (por blanco o colorado) parecería que no hay sensibilidad respecto a estos temas. Empiezan a revolver la olla de que no votaron esto o aquello y eso es hacer política".

Recordó que Tabaré Vázquez no apoyó la interrupción voluntaria del embarazo y dijo que bajo su mandato no habría salida la ley de matrimonio igualitario. Entonces se preguntó: "¿Le vamos a cobrar peaje a Tabaré Vázquez como le cobramos al actual presidente por no haber votado la ley?

En los últimos tiempos, Puglia ha dado su apoyo manifiesto al gobierno de Luis Lacalle Pou. En campaña rubricó un documento de respaldo a la fórmula de la coalición multicolor.