Sergio Puglia tras su apoyo a Lacalle Pou: "Algunos del Frente me dieron la espalda"

Sergio Puglia ha sido de los comunicadores que manifestó su respaldo público a la fórmula presidencia encabezada por Luis Lacalle Pou y cuyo gobierno comenzará el 1 de marzo.

Este apoyo generó repercusiones en el espectro político, en especial del lado de la izquierda. Según confesó Puglia al periodista Leo Sarro, algunos exponentes del Frente Amplio le "dieron la espalda".

"Me encuentro con algunos que son del Frente y que yo los traté muy bien durante estos quince años a través de la radio y al TV. Y seguimos conversando como si no pasara nada. En cambio, hay otros que están un poco dolidos y me dieron la espalda", dijo el conductor de Puglia invita (Canal 10) y Al pan, pan (Radio Sarandí).

Aunque no dio nombres, le restó trascendencia a la molestia. "Ya se van a acostumbrar y a darse cuenta de que en la democracia, una de las cosas más importantes es la alternancia en el poder y la disidencia", añadió.

Consultado sobre las razones de la derrota electoral del Frente Amplio, Puglia acotó: "Fueron bastante soberbios. Capaz que en el poder todos son soberbios. No los voy a juzgar. Estuvieron 15 años e hicieron muchas cosas buenas y otras no tan buenas. Lo más importante es que haya sabido perder para poder volver. Porque lo mejor es la alternancia en el poder".