Sergio Gorzy furioso con un oyente: le dijo "imbécil" y le cortó

La polémica desatada por el acuerdo entre Tenfield y OFI fue el tema deportivo del comienzo de año. Cuando aún no estaba cerrado el conflicto con los jugadores por derechos de imagen, las especulaciones iba y venían sobre el posible naufragio del acuerdo de televisación.

En su programa ¿Usted qué opina?, Sergio Gorzy recibió la llamada de un oyente, de nombre Daniel, que le cuestionó la "ecuanimidad" en el tratamiento del tema. "Te tira mucho la camiseta de de Tenfield".

Pero el comentario no le cayó nada bien. "Tenemos vos versiones. Dije que no iba a opinar ni a favor ni en contra para que nadie creyera lo que gente imbécil como vos cree. Vos me estás insultando", le dijo furioso y le terminó cortando la comunicación.