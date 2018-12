Sergio Gorzy explicó por qué Tenfield hace "pocos" primeros planos en los partidos

Sebastián Giovanelli y Sergio Gorzy debatieron sobre la disputa por los derechos de imagen y sobre si Tenfield puede o podría mostrar primeros planos de los protagonistas de los partidos.

Jugadores, entrenadores y jueces reclaman un acuerdo económico por derechos de imagen a la empresa televisiva. Giovanelli aseguró que en la actualidad, Tenfield evita ya los primeros planos y Gorzy dio los motivos.

"No es porque no puedan (hacer primeros planos). De repente es porque si vos no me tratás bien, yo tampoco te trato bien y no te muestro. Que te salude tu abuela. No es que no se pueda. Están equivocados", dijo Gorzy.

Para el periodista, el reclamo por los derechos de imagen de los protagonistas del fútbol debe dirigirse a los clubes, no a Tenfield. "Creo que el problema lo tienen más que nada los clubes", dijo.